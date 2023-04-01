Арсенал – Лидс 4:1

Голы: Жезус, 35 (пен), 55, Уайт, 47, Джака, 84 – Кристенсен, 76.

29 тур чемпионата Англии набирает обороты, пишет 24 канал. Программу субботу открыла битва Манчестер Сити и Ливерпуля, завершившейся разгромом последних.

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Это позволило подопечным Гвардиолы приблизиться к Арсеналу на расстояние пяти очков. В свою очередь лидер турнирной таблицы принимал борца за выживание Лидса.

Феерическое возвращение Жезуса

Микель Артета уже традиционно доверил Александру Зинченко место в старте. Также впервые с ноября прошлого года во главу угла попал еще один эксгравец МанСити Габриэль Жезус, долго залечивавший травму.

Именно бразилец стал главным героем встречи, оформив дубль. В середине первого тайма Габриэль заработал пенальти, его сбил защитник гостей Эйлинг. Сам нападающий и реализовал приговор.

В начале второго тайма Арсенал удвоил преимущество. Уайт отозвался на неплохой прострел от Мартинелли и вплотную с острого угла расстрелял ворота Мелье. А уже на 55 минуте Жезус довел счет до разгромного.

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Форвард оказался в нужном месте, когда Троссар нашел возможность прострела с правого фланга. Сразу после этого Жезус уступил место на поле Сака.

Лидс смог размочить счет в середине второго тайма благодаря дальнему удару Кристенсена. Однако ближе к окончанию игры Джака откликнулся на подачу Эдегора и снова сделал счет разгромным.

Арсенал сохраняет преимущество над Манчестером Сити

Что же касается Зинченко, то украинец не активно участвовал в голевых атаках. Александр провел на поле 85 минут, нанес один удар, который заблокировали, а также выиграл пять верховых дуэлей.

Победа позволила Арсеналу вернуть восьмиочковый отрыв от Манчестер Сити, но у "голубых" еще есть поединок в запасе. Лидс же опускается на 16 строчку и теперь лишь на один балл опережает зону вылета.