С того момента появилось немало версий и слухов, что же явилось причиной таких событий. Точку в этой истории лично поставил бывший капитан Динамо.

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Почему состоялся обыск у Милевского

По словам Артема Милевского, ситуация поразила интернет, поэтому он решил подождать с объяснениями. После почти двухнедельной паузы экс-футболист провел стрим на платформе Twitch, где и рассказал, почему в его доме произвели обыск.

Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующее мгновение уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Б***ь, п***ц, все, б***ь". Сразу этот пранк перед глазами. Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем",

– вспомнил Милевский.

Он сразу отверг идею, что это пранк и рассказал, что правоохранители вели себя цивилизованно:

"Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под покрывалом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Далее: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень". Хотят меня за руки поднять, а я говорю: "Я сам, сам, что нужно?". Хорошо, что просто самый главный прокурор, заходит, включает свет туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: "Фух, видимо, узнал, дай Боже, чтобы узнал". И он такой: "Блин, ты же Милевский! Ребята, Что вы делаете? Отпустите его".

После этого бывший игрок сборной Украины рассказал, что немного успокоился и начал вести с правоохранителями диалог. Они сняли маски и отодвинули автоматы и заверили, что все объяснят, после чего произошел обыск.

Друг Милевского добавил, что также присутствовал в доме и назвал причину, почему же произошли не самые приятные события того дня:

Он достает решение, а я стараюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: "Оружие, наркотики и порнография". Мы выдохнули, поняли, что это нас не касается. В решении было имя старого владельца дома, который выехал в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский.

После завершения всех процедур правоохранители покинули дом и не имели претензий к легенде киевлян.

Интересно. Артем Милевский после лечения активно занимается спортом и начал вести бизнес по продаже брендированных именных шапок. Он недавно анонсировал свое возвращение на футбольное поле, поэтому уже летом поклонники игрока могут увидеть его в игре во время выставочных матчей.