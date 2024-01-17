17 января Артём Милевский сообщил об обысках в его доме. Легенда Динамо рассказал, что к нему пришли сотрудники Национальной полиции Украины и выбили его стеклянную дверь.

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Что известно об обыске в доме Милевского

Артём успокоил своих болельщиков и заверил, что с ним все хорошо. При этом не стал расскрывать никаких деталей обысков.

Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации по этому поводу. Но все хорошо, не переживайте,
– рассказал Милевский.

Смотрите видео из дома Милевского

Отметим, что у Артема Милевского 12 января был день рождения. В этот день мы вспоминали о самых памятных моментах карьеры эпатажного футболиста.

Сложный этап в жизни Милевского

  • После начала полномасштабного вторжения Артем Милевский долгое время не появлялся на публике и находился в депрессии.
  • Когда же он впервые попал в объективы камер Артема было не узнать из-за очень плохого вида и лишнего веса.
  • Впоследствии Александр Алиев, Евгений Селезнев и Игорь Суркис решили помочь своему другу и бывшему коллеге.
  • Милевский отказывался от помощи, однако все же принял ее и прошел реабилитацию, расходы за которую взял на себя президент Динамо.
  • В декабре 2023 года Артем впервые появился на публике, посетив Киевскую оперу, где выглядел уже совсем другим человеком, скинув примерно 20 килограммов.
  • Сейчас он проводит стримы на платформе Twitch, продает шапки собственного бренда и активно занимается спортом.