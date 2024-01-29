З того моменту з'явилося чимало версій та чуток, що ж стало причиною таких подій. Крапку в цій історії особисто поставив колишній капітан Динамо.

До теми Вибили скляні двері: у будинку Мілевського поліція провела обшуки – відео

Чому відбувся обшук у Мілевського

За словами Артема Мілевського, ситуація вразила інтернет, тому він вирішив почекати з поясненнями. Після майже двотижневої паузи ексфутболіст провів стрім на платформі Twitch, де й розповів, чому в його будинку провели обшук.

Починають щось шуміти. Як виявилося потім, це був якийсь спеціальний лом. Наступної миті вже чую тупіт на другий поверх. Думаю: "Б***ь, п***ц, все, б***ь". Відразу цей пранк перед очима. Забігають перші два хлопці з калашами, у масках, у бронежилетах: "Ало, підйом",

– пригадав Мілевський.

Він одразу відкинув ідею, що це пранк та розповів, що правоохоронці поводили себе цивілізовано:

"Перше питання: "Зброя є?". У мене під покривалом телефон, говорю: "Ні". Запитують, чи є діти, кажу: "Ні". Далі: "А хто є?". Я: "У сусідній кімнаті хлопець". Хочуть мене за руки підняти, а я говорю: "Я сам, сам, що треба?". Добре, що просто найголовніший прокурор, заходить, включає світло туди-сюди. Дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю: "Фух, мабуть, впізнав, дай Боже, щоб впізнав". І він такий: "Блін, ти ж Мілевський! Хлопці, що ви робите? Відпустіть його".

Після цього колишній гравець збірної України розповів, що трішки заспокоївся та почав вести з правоохоронцями діалог. Вони зняли маски та відсунули вбік автомати й запевнили, що все пояснять, після чого відбувся обшук.

Друг Мілевського додав, що був також присутній у будинку та назвав причину, чому ж відбулися не найприємніші події того дня:

Він дістає ухвалу, а я намагаюся піддивитися, що там написано. І там така історія: "Зброя, наркотики та порнографія". Ми видихнули, зрозуміли, що це нас не стосується. У рішенні було ім'я старого власника будинку, який виїхав до Іспанії три роки тому. Прийшли до старого власника будинку, а в цьому будинку опинився Мілевський.

Після завершення всіх процедур правоохоронці залишили будинок і не мали претензій до легенди киян.

Цікаво. Артем Мілевський після лікування наразі активно займається спортом та почав вести бізнес із продажу брендованих іменних шапок. Він нещодавно анонсував своє повернення на футбольне поле, тож уже влітку прихильники гравця можуть побачити його у грі під час виставкових матчів.