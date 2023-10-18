Российские захватчики применили по мирным объектам Запорожья ракеты комплекса С-300. Обстрел происходил из оккупированной части Запорожской области.
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Сразу два спортивных объекта Запорожья попали под прицел террористов. Оккупанты разрушили спортивный комплекс "Динамо", где ранее тренировался серебряный призер Олимпиады-2020 Парвиз Насибов, и стадион "Торпедо", на котором проводились матчи чемпионата Украины
На варварство российских захватчиков отреагировал динамовец Владимир Бражко. Он опубликовал в своем Инстаграмме видео с последствиями ракетной атаки по легендарной арене.
Стадион, где я провел почти все свое детство. 500 метров от моего дома,
– написал Бражко.
Реакция Бражка на обстрел Запорожья / instagram.com/vova.brazhko
Отметим, что в результате взрыва на футбольном поле стадиона "Торпедо" образовалась огромная воронка. Также повреждены помещения вблизи арены.
К слову. Хавбек Динамо Владимир Бражко родился в Запорожье. Футболом начал заниматься в местном Металлурге. В 14 лет перешел в Академию Динамо. Владимир вызывается в молодежную сборную Украины и постепенно становится одним из лидеров "бело-синих".