Російські загарбники застосували по мирних об'єктах Запоріжжя ракети комплексу С-300. Обстріл відбувався з окупованої частини Запорізької області.

До теми Кількість жертв внаслідок атаки на Запоріжжя зросла: в ОВА повідомили про 5 загиблих

Одразу два спортивні об'єкти Запоріжжя потрапили під приціл терористів. Окупанти зруйнували спортивний комплекс "Динамо", де раніше тренувався срібний призер Олімпіади-2020 Парвіз Насібов, та стадіон "Торпедо", на якому проводились матчі чемпіонату України.

На варварство російських загарбників відреагував динамівець Володимир Бражко. Він опублікував у своєму Інстаграмі відео з наслідками ракетної атаки по легендарній арені.

Стадіон, на якому я провів майже все своє дитинство. 500 метрів від мого дому,

– написав Бражко.

Реакція Бражка на обстріл Запоріжжя / instagram.com/vova.brazhko

Зазначимо, що в результаті вибуху на футбольному полі стадіону "Торпедо" утворилася величезна вирва. Також пошкоджені приміщення поблизу арени.

Варте уваги. Стадіон "Торпедо" був домашньою ареною для однойменної команди. З 1992 по 1998 рік "автозаводці" виступали у Вищій лізі України. Найвищим досягненням було 7 місце в сезонах 1994/95 та 1995/96. Влітку 1999 року команда припинила своє існування.

До слова. Хавбек Динамо Володимир Бражко народився в Запоріжжі. Футболом розпочав займатися в місцевому Металурзі. У 14 років перейшов до Академії Динамо. Наразі Володимир викликається до молодіжної збірної України та поступово стає одним з лідерів "біло-синіх".