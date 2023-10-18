В городе было зафиксировано шесть "прилетов". По данным ОВА, враг использовал баллистику. Ракеты С-300 были выпущены оккупантами с временно оккупированных территорий Запорожской области.

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Легендарная арена

К сожалению, не обошлось без погибших. Предварительно известно о двух жертвах. В городе перекрыли движение транспорта в районах "прилетов".

Один из которых пришелся на жилой дом, другой на еще один "военный объект" – местный футбольный стадион "Торпедо". Также враг снова посягнул на праздник. В результате ночного обстрела потерпел серьезные разрушения Покровский кафедральный собор Запорожской епархии.

Не меньшие разрушения потерпел местный и легендарный стадион "Торпедо". На футбольном поле образовалась большая и глубокая воронка. От ударной волны разрушено инфраструктурное помещение спорткомплекса.

В сети появилось видео, как выглядит стадион после вражеского обстрела.

Обратите внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Стадион "Торпедо" после ночного обстрела Запорожья: смотрите видео (18+)

Россия не дает даже на один день отдохнуть жителям Запорожья, который разрушают ежедневно оккупанты.

Этот разрушенный 7-тысячный стадион имеет великую историю. В свое время арена была домом для Торпедо и запорожского Металлурга, выступавшего там до 2006 года.

Именно на этом стадионе прошел последний матч в жизни легендарного Валерия Лобановского. В далеком 7 мая 2002 года "Торпедо" принимал матч между местным Металлургом и киевским Динамо. Именно во время этого поединка у тренера киевлян перенес инсульт, ставший следствием остановки сердца тренерской легенды в одной из запорожских больниц.