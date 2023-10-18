Оккупанты совершили ночной удар баллистикой (ракеты C-300) по Запорожью. Было зафиксировано сразу шесть прилетов, один из которых был по жилой многоэтажке. К сожалению, не обошлось без погибших. Также досталось сразу двум спортивным объектам, которые в голове россиян имеют важное военное значение для ВСУ.

Стоит увидеть Оккупанты разрушили стадион "Торпедо", где состоялась последняя игра в жизни Лобановского: видео 18+

351-й спортивный объект, ставший целью россиян

Речь идет о футбольной арене "Торпедо", где состоялся последний матч легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского. Местную спортивную базу "Динамо", где свою подготовку к соревнованиям проводил серебряный олимпийский призер Токио-2020 по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.

Борец показал последствия вражеских обстрелов. Насибов выложил видео из борцовского зала, где теперь ковры устланы разбитыми стеклами, разбитыми стенами и перекрытием. На месте талия и окон теперь просто сплошные дыры.

Парвиз обратился к россиянам с ноткой саркастической благодарности.

Зал, где мы тренировались, "соседи", "братья". Благодарю вас за все…!

– написал в видео спортсмен.

Видео разрушенного комплекса "Динамо" в Запорожье

Теперь в этом зале нет условий для тренировок. В лучшем случае борцовский зал не будет функционировать в течение следующих нескольких месяцев.