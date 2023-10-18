Оккупанты совершили ночной удар баллистикой (ракеты C-300) по Запорожью. Было зафиксировано сразу шесть прилетов, один из которых был по жилой многоэтажке. К сожалению, не обошлось без погибших. Также досталось сразу двум спортивным объектам, которые в голове россиян имеют важное военное значение для ВСУ.
Стоит увидеть Оккупанты разрушили стадион "Торпедо", где состоялась последняя игра в жизни Лобановского: видео 18+
351-й спортивный объект, ставший целью россиян
Речь идет о футбольной арене "Торпедо", где состоялся последний матч легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского. Местную спортивную базу "Динамо", где свою подготовку к соревнованиям проводил серебряный олимпийский призер Токио-2020 по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.
Борец показал последствия вражеских обстрелов. Насибов выложил видео из борцовского зала, где теперь ковры устланы разбитыми стеклами, разбитыми стенами и перекрытием. На месте талия и окон теперь просто сплошные дыры.
Парвиз обратился к россиянам с ноткой саркастической благодарности.
Зал, где мы тренировались, "соседи", "братья". Благодарю вас за все…!
– написал в видео спортсмен.
Видео разрушенного комплекса "Динамо" в Запорожье
Теперь в этом зале нет условий для тренировок. В лучшем случае борцовский зал не будет функционировать в течение следующих нескольких месяцев.
- Бывший многолетний капитан киевского Динамо, а ныне игрок бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук отреагировал на циничный обстрел его родного Запорожья.
- Также на обстрел "Динамо" отреагировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт. По его словам, эта база стала уже 351-м спортивным объектом в 14 областях нашей страны, пострадавшим с начала полномасштабного вторжения.
- Кроме спортивных объектов Запорожья стал целью россиян и инфраструктура парусного спорта в Одесе. Удар по ней был нанесен врагом днем ранее – 17 октября. Ольга Саладуха оставила свою реакцию на этот вражеский обстрел.