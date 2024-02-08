Каждый день российские террористы атакуют украинские города беспилотниками или ракетами. От действий оккупантов страдают гражданские люди.

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Одним из самых обстреливаемых городов является Одесса, которую россияне атакуют чуть ли не ежедневно. Так, вчера, 7 февраля, россияне выпустили по городу на юге Украины несколько дронов.

От них пострадала многоэтажка и учебное заведение, а также травмированы были двое полицейских. Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская как раз находилась в Одессе, а после атаки выложила эмоциональный пост в сториз в инстаграм.

Это была самая страшная ночь для меня. Было как никогда много ракет возле нас, мы были на парковке. Люди, если вас можно так назвать, прекратите делать это дерьмо,

– написала Даяна.



Пост Ястремской после атаки на Одессу / instagram.com/dayana_yastremskay

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Напомним, что уроженка Одессы громко заявила о себе в январе на первом в этом году турнире Grand Slam. Ястремская прошла квалификацию Australian Open, а в основной сетке дошла до полуфинала.

Это лучший результат в карьере 23-летней теннисистки. Благодаря ему Даяна запрыгнула с 93-го аж на 29 место в рейтинге WTA. На прошлой же неделе Ястремская сыграла на соревновании в Линце, вылетев во втором круге.