Кожного дня російські терористи атакують українські міста безпілотниками або ракетам. Від дій окупантів страждають цивільні люди.

До теми Неймовірний результат: дві українки увійшли у топ-3 Australian Open за важливим показником

Одним з найбільш обстрілюваних міст є Одеса, яку росіяни атакують мало не щодня. Так, вчора, 7 лютого, росіяни випустили по місту на півдні України кілька дронів.

Від них постраждала багатоповерхівка та навчальний заклад, а також травмовані були двоє полійцейських. Відома українська тенісистка Даяна Ястремська як раз знаходилась в Одесі, а після атаки виклала емоційний пост в сторіз в інстаграм.

Це була найстрашніша ніч для мене. Було як ніколи багато ракет біля нас, ми були на парковці. Люди, якщо вас можна так назвати, припиніть робити це лайно,

– написала Даяна.



Пост Ястремської після атаки на Одесу / instagram.com/dayana_yastremskay

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Нагадаємо, що уродженка Одеси гучно заявила про себе у січні на першому цього року турнірі Grand Slam. Ястремська пройшла кваліфікацію Australian Open, а в основній сітці дійшла аж до півфіналу.

Це найкращий результат в кар'єрі 23-річної тенісистки. Завдяки ньому Даяна застрибнула з 93-го аж на 29 місце в рейтингу WTA. Минулого ж тижня Ястремська зіграла на змаганні в Лінці, вилетівши у другому колі.