Эспаньол – Барселона 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.

Победа в каталонском дерби обеспечивала досрочный титул чемпиона Ла Лиги. Так что "блаугранас" отправились на матч в Эспаньол, чтобы завоевать желаемое чемпионство, пишет 24 Канал.

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Тотальное преимущество нового чемпиона

Подопечные Хави не стали откладывать дело в длинный ящик и уже к перерыву создали комфортное преимущество в три мяча. Первым в ворота "бело-синих" забил гол Роберт Левандовски. Польский форвард вышел один на один с голкипером Эспаньола и хладнокровно пробил по центру ворот.

На 20-й минуте поединка преимущество Барселоны удвоил защитник Алехандро Бальде. А за 5 минут до завершения первого тайма Левандовский оформил дубль, воспользовавшись пасом Рафиньи.

После перерыва французский защитник "блаугранас" Жюль Кунде сделал счет 4:0 в пользу гостей. Получив значительное преимущество, подопечные Хави расслабились, чем воспользовались соперники.

Пуадо и Хоселу сократили разрыв в счете, но на большее игроков Эспаньола не хватило. В итоге Барселона одержала уверенную победу 4:2 и впервые за последние четыре сезона стала чемпионом Испании.

К слову. "Сине-гранатовые" получили 27-й чемпионский титул в истории. По этому показателю Барселона уступает Реалу, который выигрывал Ла Лигу 35 раз. Легендарный Хави впервые завоевал золотые медали чемпионата Испании в статусе главного тренера.

Видеообзор матча Эспаньол – Барселона