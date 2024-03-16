Оболонь – Полесье 1:0

Гол: Черненко, 10

Удаление: Чоботенко, 2 (П)

Из-за провального начала весенней части чемпионата подал в отставку главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев. Исправлять турнирное положение взялся экс-наставник второлигового Звягеля Сергей Шищенко, пишет 24 Канал.

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Фантастика от Черненко и фол Чоботенко

Хозяева поля в 2024 году тоже еще не выигрывали. Поэтому поединок на "Оболонь-Арене" обещал быть бескомпромиссным.

Уже на 2-й минуте "волки" остались в меньшинстве. За фол последней надежды арбитр показал красную карточку Сергею Чоботенко.

"Пивовары" воспользовались численным преимуществом уже на 10-й минуте встречи. Красавец-гол забил полузащитник Оболони Руслан Черненко, который из-за пределов штрафной площади снял "паутину" с угла ворот Бойко.

Видео гола Черненко

Сразу же киевляне имели возможность удвоить преимущество, но житомирян выручила стойка. Футболисты Полесья оправились ближе к середине первого тайма. Хорошие возможности сравнять счет потеряли Фортюне, Козак и Будковский.

Все попытки команд во втором тайме изменить счет на табло завершились ничем. В итоге "пивовары" одержали первую победу в 2024 году.

Полесье после 21-го сыгранного матча занимает шестую строчку с 33 очками в активе.

Оболонь поднялась на 13-е место. У команды Валерия Иващенко 18 баллов в 20 поединках.

Видеообзор матча Оболонь – Полесье