Владелец житомирского клуба прокомментировал уход Юрия Калитвинцева с тренерского кресла. Геннадий Буткевич в комментарии для клубного сайта отметил, что наставник сам решил уйти с должности главного тренера. Однако это было очень тяжелое решение для обеих сторон.
К теме Полесье может попрощаться с тренером: на его место уже сватают провального экс-коуча Шахтера
В стае "волков" смена тренера
Буткевич заверил, что с уважением относится к коучу и его решению.
Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласовать его. Юрий Калитвинцев – человек, которого я чрезвычайно уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесье,
– отметил президент "волков".
Владелец клуба-дебютанта УПЛ рассказал, что с назначением Калитвинцева началась самая яркая страница в истории команды. Буткевич с теплотой вспоминает тот период, называя Юрия Николаевича "человеком-эпохой".
"Амбициозный, опытный и сильный характер человек. Тренер, создавший команду-чемпиона. Тренер, впервые выведший Полесье в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением", – заявил президент "волков".
Кто заменит Юрия Калитвинцева
Буткевич подтвердил, что Сергей Шищенко станет исполняющим обязанности главного тренера. О его назначении будет объявлено во вторник, 12 марта. Президент Полесья уверен, что его команду должен возглавлять исключительно тренер с украинским паспортом.
- Уже 16 марта Полесье проведет свой первый матч под руководством Шищенко. В 21-м туре "волки" сыграют на выезде против Оболони.
- Вспомним, что в 2024 году команда из Житомира еще не побеждала. В ее пассиве ничья с Рухом 1:1 и два поражения – от ЛНЗ (0:1) и Александрии (1:2).