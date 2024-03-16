Оболонь – Полісся 1:0

Гол: Черненко, 10

Вилучення: Чоботенко, 2 (П)

Через провальний початок весняної частини чемпіонату подав у відставку головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев. Виправляти турнірне становище взявся екснаставник друголігового Звягеля Сергій Шищенко, пише 24 Канал.

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Фантастика від Черненка та фол Чоботенка

Господарі поля у 2024 році теж ще не вигравали. Тож поєдинок на "Оболонь-Арені" обіцяв бути безкомпромісним.

Вже на 2-й хвилині "вовки" залишилися в меншості. За фол останньої надії арбітр показав червону картку Сергію Чоботенку.

"Пивовари" скористалися чисельною перевагою вже на 10-й хвилині зустрічі. Красень-гол забив півзахисник Оболоні Руслан Черненко, який з-за меж штрафного майданчика зняв "павутину" з кута воріт Бойка.

Відео голу Черненка

Одразу кияни мали нагоду подвоїти перевагу, але житомирян виручила стійка. Футболісти Полісся оговталися ближче до середини першого тайму. Гарні нагоди зрівняти рахунок втратили Фортюне, Козак та Будківський.

Усі намагання команд у другому таймі змінити рахунок на табло завершилися нічим. У підсумку "пивовари" здобули першу перемогу у 2024 році.

Полісся після 21-го зіграного матчу займає шосту сходинку з 33 очками в активі.

Оболонь піднялася на 13-те місце. У команди Валерія Іващенка 18 балів у 20 поєдинках.

Відеоогляд матчу Оболонь – Полісся