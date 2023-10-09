Успешная неделя для украинок: обновился рейтинг WTA после результатов Мастерса в Пекине

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг. Шесть из восьми украинских теннисисток из топ-200 претерпели в нем прогресс.

После завершения последнего Мастерса в 2023 году женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг. Украинки могут себе занести в актив последний отрезок, сообщает 24 Канал.

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Завацкая продемонстрировала наибольший прогресс

Главным турниром прошлой недели для украинок стал "тысячник" в Пекине. В основной сетке соревнований приняли участие четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Вторая и третья ракетки Украины смогли дойти до 1/8 финала, что стало лучшим результатом среди наших представительниц.

По результатам обновленного рейтинга Элина Свитолина, которая продолжает восстанавливаться от повреждения, потеряла одну позицию, но остается лидером "сине-желтых", пока она замыкает топ-25.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина благодаря выходу в третий круг турнира в Пекине смогла удержаться в топ-30, она осталась 28-й.

Другие наши теннисистки из топ-200 только улучшали свои позиции. Марта Костюк, одержав 2 победы в Китае, поднялась на 5 позиций и сейчас находится на 39-й строчке, Леся Цуренко прошла во второй круг соревнований, что позволило ей подняться на 43-ю позицию, а Екатерина Байндль преодолела квалификацию и также продемонстрировала прогресс – 84-е место. Даяна Ястремская не выходила на корт в этот период, однако также смогла подняться на 3 ступеньки.

Наибольший прогресс претерпела Катарина Завацкая. Украинка триумфовала на турнире ITF в Лиссабоне и поднялась сразу на 25 позиций, приблизившись к топ-150.

В первой десятке мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Возглавляет его и далее спортсменка без флага – Арина Соболенко, а второй идет триумфовавшая в Пекине Ига Швентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Арина Соболенко – 9480 очков Ига Швентек (Польша) – 8890 Коко Гофф (США) – 6455 Джессика Пегула (США) – 5955 Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870 Мария Саккари (Греция) – 4475 Онс Жабер (Тунис) – 4150 Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839 Каролина Мухова (Чехия) – 3664 Каролин Гарсия (Франция) – 3450

Топ-8 украинок в мировом рейтинге WTA