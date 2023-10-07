Окончательный список участников определялся на турнире в Пекине. Потерпев поражение в четвертьфинале от американки Коко Гофф действующая шестая ракетка мира из Греции Мария Саккари стала последней, потерявшей шансы квалифицироваться на турнир в Мексике.

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Турнир будет иметь новую чемпионку

Всемирная теннисная организация объявила последних участниц, квалифицировавшихся на Итоговый турнир-2023. Ими стали Онс Жабер, Маркета Вондроушова и Каролина Мухова.

Ранее место на престижном завершающем соревновании года гарантировали себе Ига Швентек, Арина Соболенко, Коко Гофф, Елена Рыбакина и Джессика Пегула.

Триумфаторка турнира WTA Finals прошлого года Каролин Гарсия не сможет защитить свой титул, пока она занимает 10-е место в мировом рейтинге и 19-е в чемпионской гонке.

Интересно. У Украины есть своя победительница на Итоговом турнире. В 2018 году триумфовала Элина Свитолина, которая в финале обыграла Слоан Стивенс. В 2019 году украинская теннисистка могла защитить титул, но дойдя до финала уступила Эшли Барти.

Отметим, что ни одна из участниц Итогового турнира-2023 не выигрывала его раньше, поэтому у него будет совершенно новая чемпионка. Больше всего раз на нем триумфовала Мартина Навратилова, легендарная американка 8 раз поднимала кубок над головой.