Після завершення останнього Мастерса в 2023 році жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Українки можуть собі занести в актив останній відрізок, повідомляє 24 Канал.
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Завацька продемонструвала найбільший прогрес
Головним турніром минулого тижня для українок став "тисячник" у Пекіні. В основній сітці змагань взяли участь чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Друга та третя ракетки України змогли дійти до 1/8 фіналу, що стало найкращим результатом серед наших представниць.
За результатами оновленого рейтингу Еліна Світоліна, яка продовжує відновлюватися від ушкодження, втратила одну позицію, але залишається лідеркою "синьо-жовтих", наразі вона замикає топ-25.
Друга ракетка України Ангеліна Калініна завдяки виходу до третього кола турніру в Пекіні змагла утриматися у топ-30, вона залишилася 28-ю.
Інші ж наші тенісистки із топ-200 тільки покращували свої позиції. Марта Костюк, здобувши 2 перемоги у Китаї, піднялася на 5 позицій та нині перебуває на 39-й сходинці, Леся Цуренко пройшла до другого кола змагань, що дозволило їй піднятися на 43-ю позицію, а Катерина Байндль подолала кваліфікацію й також продемонструвала прогрес – 84-е місце. Даяна Ястремська не виходила на корт у цей період проте також змогла піднятися на 3 сходинки.
Найбільшого прогресу зазнала Катаріна Завацька. Українка тріумфувала на турнірі ITF у Лісабоні та піднялася одразу на 25 позицій, наблизившись до топ-150.
У першій десятці світового рейтингу не відбулося жодних змін. Очолює його й надалі спортсменка без прапора – Аріна Сабалєнка, а другою йде Іга Швьонтек, яка тріумфувала у Пекіні.
Топ-10 рейтингу WTA
- Аріна Сабалєнка – 9480 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 8890
- Коко Гофф (США) – 6455
- Джессіка Пегула (США) – 5955
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5870
- Марія Саккарі (Греція) – 4475
- Онс Жабер (Туніс) – 4150
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3664
- Каролін Гарсія (Франція) – 3450
Топ-8 українок у світовому рейтингу WTA
- 25. Еліна Світоліна – 1809 (-1)
- 28. Ангеліна Калініна – 1637
- 39. Марта Костюк – 1265 (+5)
- 43. Леся Цуренко – 1216 (+6)
- 84. Катерина Байндль – 803 (+5)
- 97. Даяна Ястремська – 707 (+3)
- 152. Дарія Снігур – 487 (+3)
- 169. Катаріна Завацька – 447 (+25)