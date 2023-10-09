После завершения последнего Мастерса в 2023 году женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг. Украинки могут себе занести в актив последний отрезок, сообщает 24 Канал.
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Завацкая продемонстрировала наибольший прогресс
Главным турниром прошлой недели для украинок стал "тысячник" в Пекине. В основной сетке соревнований приняли участие четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Вторая и третья ракетки Украины смогли дойти до 1/8 финала, что стало лучшим результатом среди наших представительниц.
По результатам обновленного рейтинга Элина Свитолина, которая продолжает восстанавливаться от повреждения, потеряла одну позицию, но остается лидером "сине-желтых", пока она замыкает топ-25.
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина благодаря выходу в третий круг турнира в Пекине смогла удержаться в топ-30, она осталась 28-й.
Другие наши теннисистки из топ-200 только улучшали свои позиции. Марта Костюк, одержав 2 победы в Китае, поднялась на 5 позиций и сейчас находится на 39-й строчке, Леся Цуренко прошла во второй круг соревнований, что позволило ей подняться на 43-ю позицию, а Екатерина Байндль преодолела квалификацию и также продемонстрировала прогресс – 84-е место. Даяна Ястремская не выходила на корт в этот период, однако также смогла подняться на 3 ступеньки.
Наибольший прогресс претерпела Катарина Завацкая. Украинка триумфовала на турнире ITF в Лиссабоне и поднялась сразу на 25 позиций, приблизившись к топ-150.
В первой десятке мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Возглавляет его и далее спортсменка без флага – Арина Соболенко, а второй идет триумфовавшая в Пекине Ига Швентек.
Топ-10 рейтинга WTA
- Арина Соболенко – 9480 очков
- Ига Швентек (Польша) – 8890
- Коко Гофф (США) – 6455
- Джессика Пегула (США) – 5955
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870
- Мария Саккари (Греция) – 4475
- Онс Жабер (Тунис) – 4150
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839
- Каролина Мухова (Чехия) – 3664
- Каролин Гарсия (Франция) – 3450
Топ-8 украинок в мировом рейтинге WTA
- 25. Элина Свитолина – 1809 (-1)
- 28. Ангелина Калинина – 1637
- 39. Марта Костюк – 1265 (+5)
- 43. Леся Цуренко – 1216 (+6)
- 84. Екатерина Байндль – 803 (+5)
- 97. Даяна Ястремская – 707 (+3)
- 152. Дарья Снигур – 487 (+3)
- 169. Катарина Завацкая – 447 (+25)