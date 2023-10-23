Главными соревнованием последней недели для украинских теннисисток были турниры в одиночной сетке в тунисском Монастире и румынском Клуже-Напоке. Благодаря выступлениям на них наши спортсменки смогли подняться в рейтинге, а в топ-200 ни одна из украинок не испытала регресса, пишет 24 Канал.
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Цуренко приблизилась к топ-30
Наибольшего успеха на прошлой неделе добилась Леся Цуренко. Третья ракетка Украины вышла в полуфинал турнира в Монастире и продолжила свой подъем в рейтинге. Она улучшила свое место еще на три позиции и занимает уже 31-е место, максимально приблизившись к топ-2 среди украинок – Элины Свитолиной и Ангелины Калининой, которые не участвовали в соревнованиях и занимают 25-е и 27-е место соответственно.
Также на корт не выходила и Марта Костюк, но она все равно поднялась на одну позицию и теперь идет 39-й. Пятая ракетка Украины Екатерина Байндль осталась на 86-й позиции, а Даяна Ястремская – на 103-й.
Наибольшего прогресса достигли Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Сразу две украинки поднялись на 21 место в рейтинге. Снигур это удалось сделать благодаря первому в карьере выходу в четвертьфинал турнира WTA в Клуже-Напоке, а Завацкая в Монастире впервые в 2023 году вышла через квалификацию в основу соревнований WTA, где выбыла во втором круге.
Юлия Стародубцева уступила на турнире ITF в США во втором круге будущей финалистке соревнований Панне Удварди и снова обновила свой рекорд в рейтинге – теперь она 172-я в мире.
Украинки в топ-200 рейтинга WTA по состоянию на 23 октября
- 25. Элина Свитолина – 1809
- 27. Ангелина Калинина – 1677
- 31. Леся Цуренко – 1432 (+3)
- 39. Марта Костюк – 1260 (+1)
- 86. Екатерина Байндль – 803
- 103. Даяна Ястремская – 695
- 133. Дарья Снигур – 538 (+21)
- 150. Екатерина Завацкая – 493 (+21)
- 172. Юлия Стародубцева – 448 (+3)
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко – 8425 очков
- Ига Швентек (Польша) – 7795
- Коко Гофф (США) – 5955
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5865 (+1)
- Джессика Пегула (США) – 4895 (-1)
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839 (+2)
- Онс Жабер (Тунис) – 3695
- Каролина Мухова (Чехия) – 3663 (+1)
- Мария Саккари (Греция) – 3245 (-3)
- Барбора Крейчикова (Чехия) – 2775 (+3)