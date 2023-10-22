Поздним вечером 21 октября российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате террористической атаки погибли 6 человек, а еще 14 получили ранения.
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На ужасаное преступление России отреагировала украинская теннисистка Элина Свитолина. В своем Инстаграмме она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Большая трагедия в семье нашего генерального партнера. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Новая почта, держитесь, родные,
– написала Свитолина.
Элина Свитолина отреагировала на трагедию / instagram.com/elisvitolina
Отметим, что "Новая почта" – генеральный партнер благотворительного фонда Элины Светолиной. Фонд украинской теннисистки при поддержке "Новой почты" организовывал турниры для украинских детей младше 14 лет.