Головними змаганням останнього тижня для українських тенісисток були турніри в одиночній сітці в туніському Монастірі та румунському Клужі-Напоці. Завдяки виступам на них наші спортсменки змогли піднятися у рейтингу, а у топ-200 жодна з українок не зазнала регресу, пише 24 Канал.

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Цуренко наблизилася до топ-30

Найбільшого успіху минулого тижня досягла Леся Цуренко. Третя ракетка України вийшла до півфіналу турніру в Монастірі та продовжила свій підйом у рейтингу. Вона покращила своє місце ще на три позиції та займає вже 31-те місце, максимально наблизившись до топ-2 серед українок – Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, які не брали участь у змаганнях та наразі посідають 25-те та 27-ме місце відповідно.

Також на корт не виходила й Марта Костюк, але вона все одно піднялась на одну позицію й тепер йде 39-ю. П'ята ракетка України Катерина Байндль залишилася на 86-й позиції, а Даяна Ястремська – на 103-й.

Найбільшого ж прогресу досягли Дарія Снігур та Катаріна Завацька. Одразу дві українки піднялись на 21 сходинку у рейтингу. Снігур це вдалося зробити завдяки першому в кар'єрі виходу у чвертьфінал турніру WTA у Клужі-Напоці, а Завацька в Монастірі вперше у 2023 році вийшла через кваліфікацію до основи змагань WTA, де вибула у другому колі.

Юлія Стародубцева поступилася на турнірі ITF у США у другому колі майбутній фіналістці змагань Панні Удварді й знову оновила свій рекорд у рейтингу – тепер вона 172-а у світі.

Українки у топ-200 рейтингу WTA станом на 23 жовтня

25. Еліна Світоліна – 1809

27. Ангеліна Калініна – 1677

31. Леся Цуренко – 1432 (+3)

39. Марта Костюк – 1260 (+1)

86. Катерина Байндль – 803

103. Даяна Ястремська – 695

133. Дарія Снігур – 538 (+21)

150. Катаріна Завацька – 493 (+21)

172. Юлія Стародубцева – 448 (+3)

Рейтинг WTA: топ-10