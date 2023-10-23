Головними змаганням останнього тижня для українських тенісисток були турніри в одиночній сітці в туніському Монастірі та румунському Клужі-Напоці. Завдяки виступам на них наші спортсменки змогли піднятися у рейтингу, а у топ-200 жодна з українок не зазнала регресу, пише 24 Канал.
Читайте також "Нова пошта, тримайтеся рідні": Світоліна відреагувала на російський обстріл Харківщини
Цуренко наблизилася до топ-30
Найбільшого успіху минулого тижня досягла Леся Цуренко. Третя ракетка України вийшла до півфіналу турніру в Монастірі та продовжила свій підйом у рейтингу. Вона покращила своє місце ще на три позиції та займає вже 31-те місце, максимально наблизившись до топ-2 серед українок – Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, які не брали участь у змаганнях та наразі посідають 25-те та 27-ме місце відповідно.
Також на корт не виходила й Марта Костюк, але вона все одно піднялась на одну позицію й тепер йде 39-ю. П'ята ракетка України Катерина Байндль залишилася на 86-й позиції, а Даяна Ястремська – на 103-й.
Найбільшого ж прогресу досягли Дарія Снігур та Катаріна Завацька. Одразу дві українки піднялись на 21 сходинку у рейтингу. Снігур це вдалося зробити завдяки першому в кар'єрі виходу у чвертьфінал турніру WTA у Клужі-Напоці, а Завацька в Монастірі вперше у 2023 році вийшла через кваліфікацію до основи змагань WTA, де вибула у другому колі.
Юлія Стародубцева поступилася на турнірі ITF у США у другому колі майбутній фіналістці змагань Панні Удварді й знову оновила свій рекорд у рейтингу – тепер вона 172-а у світі.
Українки у топ-200 рейтингу WTA станом на 23 жовтня
- 25. Еліна Світоліна – 1809
- 27. Ангеліна Калініна – 1677
- 31. Леся Цуренко – 1432 (+3)
- 39. Марта Костюк – 1260 (+1)
- 86. Катерина Байндль – 803
- 103. Даяна Ястремська – 695
- 133. Дарія Снігур – 538 (+21)
- 150. Катаріна Завацька – 493 (+21)
- 172. Юлія Стародубцева – 448 (+3)
Рейтинг WTA: топ-10
- Аріна Сабалєнка – 8425 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7795
- Коко Гофф (США) – 5955
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5865 (+1)
- Джессіка Пегула (США) – 4895 (-1)
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839 (+2)
- Онс Жабер (Туніс) – 3695
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3663 (+1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3245 (-3)
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 2775 (+3)