Костюк приблизилась к статусу первой ракетки Украины: обновленный рейтинг WTA

22 апреля 2024, 12:18
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Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Главным среди них был турнир серии WTA 500 в Штутгарте.

После выступлений на Кубке Билли Джин Кинг соревнования в туре пропускали Леся Цуренко и первая ракетка Украины Элина Свитолина. В основной сетке турниров WTA нашу страну представляла Марта Костюк в Штутгарте, а также Ангелина Калинина и Катарина Завацкая во французском Руане, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских теннисисток

Благодаря своему мощному перформансу в Германии личный рекорд побила Марта Костюк. Киевлянка во второй раз в 2024 году вышла в финал турнира серии WTA 500, где уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной. До этого украинка переиграла трех подряд соперниц из топ-10.

Такое выступление позволило Марте подняться на 21-ю строчку и сократить расстояние до лидера национального рейтинга Элины Свитолиной, которая осталась на 18-й позиции.

Также на высоком уровне провела неделю Ангелина Калинина. Она дошла до полуфинала турнира серии WTA 250 в Руане, но это не сказалось на ее позиции – украинка и в дальнейшем остается 32-й в мире.

В актив себе безусловно занесла выступления на неделе Дарья Снигур. Она выиграла турнир W50 во французском Кальви, который стал седьмым титулом ITF в ее карьере. Это позволило 22-летней теннисистке подняться на 7 ступенек.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

  • 18. Элина Свитолина – 2457 очков
  • 21. Марта Костюк – 2235 (+6)
  • 32. Ангелина Калинина – 1666
  • 34. Даяна Ястремская – 1597 (-1)
  • 41. Леся Цуренко – 1363
  • 125. Дарья Снигур – 623 (+7)
  • 142. Юлия Стародубцева – 533 (-4)
  • 176. Екатерина Байндль – 426 (-1)
  • 181. Катарина Завацкая – 418
Справка. Следующим крупным турниром с участием украинок станет "тысячник" в Мадриде. Квалификация в основную сетку началась 22 апреля. Мастерс продлится до 5 мая и в нем сыграют – Свитолина, Костюк, Калинина, Ястремская и Цуренко.

В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение – Маркета Вондроушова сместила Цинь Вэнь Чжэн с седьмой позиции (обеих теннисисток в Штутгарте переиграла Марта Костюк). Лидером остается полька Ига Швьонтек, которая на турнире в Германии уступила в полуфинале будущей победительнице соревнования.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Ига Швьонтек (Польша) – 10560 очков
  2. Арина Соболенко ("нейтральная") – 7848
  3. Коко Гофф (США) – 7258
  4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6293
  5. Джессика Пегула (США) – 4870
  6. Мария Саккари (Греция) – 4195
  7. Маркета Вондроушова (Чехия) – 4090 (+1)
  8. Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 4000 (-1)
  9. Онс Жабер (Тунис) – 3533
  10. Елена Остапенко (Латвия) – 3438
Автор: Денис Іваненко