Костюк приблизилась к статусу первой ракетки Украины: обновленный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Главным среди них был турнир серии WTA 500 в Штутгарте.

После выступлений на Кубке Билли Джин Кинг соревнования в туре пропускали Леся Цуренко и первая ракетка Украины Элина Свитолина. В основной сетке турниров WTA нашу страну представляла Марта Костюк в Штутгарте, а также Ангелина Калинина и Катарина Завацкая во французском Руане, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских теннисисток

Благодаря своему мощному перформансу в Германии личный рекорд побила Марта Костюк. Киевлянка во второй раз в 2024 году вышла в финал турнира серии WTA 500, где уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной. До этого украинка переиграла трех подряд соперниц из топ-10.

Такое выступление позволило Марте подняться на 21-ю строчку и сократить расстояние до лидера национального рейтинга Элины Свитолиной, которая осталась на 18-й позиции.

Также на высоком уровне провела неделю Ангелина Калинина. Она дошла до полуфинала турнира серии WTA 250 в Руане, но это не сказалось на ее позиции – украинка и в дальнейшем остается 32-й в мире.

В актив себе безусловно занесла выступления на неделе Дарья Снигур. Она выиграла турнир W50 во французском Кальви, который стал седьмым титулом ITF в ее карьере. Это позволило 22-летней теннисистке подняться на 7 ступенек.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

18. Элина Свитолина – 2457 очков

21. Марта Костюк – 2235 (+6)

32. Ангелина Калинина – 1666

34. Даяна Ястремская – 1597 (-1)

41. Леся Цуренко – 1363

125. Дарья Снигур – 623 (+7)

142. Юлия Стародубцева – 533 (-4)

176. Екатерина Байндль – 426 (-1)

181. Катарина Завацкая – 418

. Следующим крупным турниром с участием украинок станет "тысячник" в Мадриде. Квалификация в основную сетку началась 22 апреля. Мастерс продлится до 5 мая и в нем сыграют – Свитолина, Костюк, Калинина, Ястремская и Цуренко.

В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение – Маркета Вондроушова сместила Цинь Вэнь Чжэн с седьмой позиции (обеих теннисисток в Штутгарте переиграла Марта Костюк). Лидером остается полька Ига Швьонтек, которая на турнире в Германии уступила в полуфинале будущей победительнице соревнования.

Рейтинг WTA: топ-10