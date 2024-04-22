Костюк приблизилась к статусу первой ракетки Украины: обновленный рейтинг WTA
Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Главным среди них был турнир серии WTA 500 в Штутгарте.
После выступлений на Кубке Билли Джин Кинг соревнования в туре пропускали Леся Цуренко и первая ракетка Украины Элина Свитолина. В основной сетке турниров WTA нашу страну представляла Марта Костюк в Штутгарте, а также Ангелина Калинина и Катарина Завацкая во французском Руане, пишет 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских теннисисток
Благодаря своему мощному перформансу в Германии личный рекорд побила Марта Костюк. Киевлянка во второй раз в 2024 году вышла в финал турнира серии WTA 500, где уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной. До этого украинка переиграла трех подряд соперниц из топ-10.
Такое выступление позволило Марте подняться на 21-ю строчку и сократить расстояние до лидера национального рейтинга Элины Свитолиной, которая осталась на 18-й позиции.
Также на высоком уровне провела неделю Ангелина Калинина. Она дошла до полуфинала турнира серии WTA 250 в Руане, но это не сказалось на ее позиции – украинка и в дальнейшем остается 32-й в мире.
В актив себе безусловно занесла выступления на неделе Дарья Снигур. Она выиграла турнир W50 во французском Кальви, который стал седьмым титулом ITF в ее карьере. Это позволило 22-летней теннисистке подняться на 7 ступенек.
Украинки в топ-200 мирового рейтинга
- 18. Элина Свитолина – 2457 очков
- 21. Марта Костюк – 2235 (+6)
- 32. Ангелина Калинина – 1666
- 34. Даяна Ястремская – 1597 (-1)
- 41. Леся Цуренко – 1363
- 125. Дарья Снигур – 623 (+7)
- 142. Юлия Стародубцева – 533 (-4)
- 176. Екатерина Байндль – 426 (-1)
- 181. Катарина Завацкая – 418
В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение – Маркета Вондроушова сместила Цинь Вэнь Чжэн с седьмой позиции (обеих теннисисток в Штутгарте переиграла Марта Костюк). Лидером остается полька Ига Швьонтек, которая на турнире в Германии уступила в полуфинале будущей победительнице соревнования.
Рейтинг WTA: топ-10
- Ига Швьонтек (Польша) – 10560 очков
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 7848
- Коко Гофф (США) – 7258
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 6293
- Джессика Пегула (США) – 4870
- Мария Саккари (Греция) – 4195
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 4090 (+1)
- Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 4000 (-1)
- Онс Жабер (Тунис) – 3533
- Елена Остапенко (Латвия) – 3438