На американском "тысячнике" Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Этот турнир не стал сверхуспешным для наших спортсменок, однако, по его результатам, лидер национального рейтинга смогла немного улучшить свои позиции, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинок в рейтинге

В одиночной сетке среди украинок лучший результат продемонстрировали Марта Костюк и Элина Свитолина. Они дошли до 1/8 финала, где уступили первым двум ракеткам мира.

Такой результат позволил Марте вернуться в топ-20, а Элина осталась на 30-й позиции. Другие наши теннисистки проиграли свои стартовые матчи.

Несмотря на неутешительные выступления в Цинциннатти, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина также смогли удержать свои места в мировом рейтинге WTA. Сейчас они расположились на 34-й и 51-й позициях соответственно.

Отдельно стоит отметить прогресс 20-летней Анастасии Соболевой. Она впервые в своей карьере ворвалась в топ-200 после выхода в полуфинал на турнире в Колумбии.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

19. Марта Костюк – 2348 очков (+2 позиции)

30. Элина Свитолина – 1834

34. Даяна Ястремская – 1682

51. Ангелина Калинина – 1186

82. Леся Цуренко – 854

126. Дарья Снегирь – 566 (+1)

146. Юлия Стародубцева – 520 (+1)

173. Катарина Завацкая – 428 (-2)

198. Анастасия Соболева – 357 (+18)

В топ-10 мирового рейтинга также произошли незначительные изменения – "нейтральная" Арина Соболенко после победы на турнире в Цинциннати вернулась на вторую строчку, поменявшись позициями с Коко Гофф. Из десятки выпала Даниэль Коллинс, ее место заняла Елена Остапенко.

Рейтинг WTA: топ-10