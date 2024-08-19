Через неделю, 26 августа, в США начнется последний теннисный турнир категории Grand Slam. В женском сегменте в основную сетку US Open попали пять украинок, пишет 24 Канал.

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Выбила "нейтральную"

Еще четыре наши землячки стартуют в квалификации к турниру. Первой на корт US Open вышла киевлянка Дарья Снигур. Девушка, идущая 127-й в рейтинге WTA, должна пройти трех соперниц на пути к основной сетке.

Первой стала "нейтральная" теннисистка из России Валерия Савиных, которая занимает 239 место в мировом рейтинге. 22-летняя Снигур была фавориткой в бою против спортсменки, которая на 11 лет старше ее.

В конце концов мастерство не подвело Дарью и она без проблем разобралась с представительницей страны-террористки. Оба сета завершились со счетом 6:4 в пользу украинки.

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При этом количество брейков достигло аж 12-ти, только восемь геймов были за теннисисткой, которая была на подаче. Снигур выполнила три эйса, тогда как на счету Савиных были четыре двойные ошибки.

Таким образом, киевлянка вышла в полуфинал квалификации, где встретится с австралийкой Присциллой Хон (WTA №204). Также среди украинок попробуют свои силы в отборе US Open Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.