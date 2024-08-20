На американському "тисячнику" Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Цей турнір не став надуспішним для наших спортсменок, проте, за його результатом, лідерка національного рейтингу змогла трішки покращити свої позиції, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок у рейтингу

В одиночній сітці серед українок найкращий результат продемонстрували Марта Костюк та Еліна Світоліна. Вони дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися першим двом ракеткам світу.

Такий результат дозволив Марті повернутися у топ-20, а Еліна залишилася на 30-й позиції. Інші наші тенісистки програли свої стартові матчі.

Попри невтішні виступи у Цинцинатті, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна також змогли утримати свої місця у світовому рейтингу WTA. Наразі вони розташувалися на 34-й та 51-й позиціях відповідно.

Окремо варто відзначити прогрес 20-річної Анастасії Соболєвої. Вона вперше у своїй кар'єрі увірвалася у топ-200 після виходу до півфіналу на турнірі в Колумбії.

Українки в топ-200 світового рейтингу

19. Марта Костюк – 2348 очок (+2 позиції)

30. Еліна Світоліна – 1834

34. Даяна Ястремська – 1682

51. Ангеліна Калініна – 1186

82. Леся Цуренко – 854

126. Дар'я Снігур – 566 (+1)

146. Юлія Стародубцева – 520 (+1)

173. Катаріна Завацька – 428 (-2)

198. Анастасія Соболєва – 357 (+18)

У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – "нейтральна" Арина Сабалєнко після перемоги на турнірі у Цинциннаті повернулася на другу сходинку, помінявшись позиціями з Коко Гофф. З десятки випала Даніель Коллінс, її місце посіла Єлена Остапенко.

Рейтинг WTA: топ-10