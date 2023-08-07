Наши девушки на прошлой неделе соперничали на двух турнирах серии WTA. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк принимали участие в турнире в Вашингтоне, а Екатерина Байндль и Даяна Ястремская – в Праге, пишет 24 Канал.
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В топ-200 ни одна из украинок не потеряла свои позиции
Главным событием обновленного рейтинга для Украины стал новый личный рекорд Марты Костюк. Наша молодая звезда одержала в Вашингтоне две победы над титулованными Андрееску и Гарсией и вышла на 32-е место.
Наибольший прогресс претерпела Екатерина Байндль. Благодаря выходу в четвертьфинал в Праге она поднялась сразу на 11 ступенек и теперь занимает 87 место.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Вашингтоне выбила из турнира "нейтральных" Касаткину и Азаренко и продолжила свой прогресс в рейтинге, поднявшись на одно место и теперь является 26 ракеткой мира.
Еще одним знаковым событием стал дебют в топ-200 Юлии Стародубцевой. Украинка в конце июля выиграла титул ITF W60 в американском Далласе и сейчас является 200 ракеткой мира.
В топ-10 мирового рейтинга произошло 2 смены: Джессика Пегула, выбившая Элину Свитолину из турнира в Вашингтоне в 1/4 финала поменялась местами с Еленой Рыбакиной и поднялась в топ-3, а финалистка этих соревнований Мария Саккари перегнала Петру Квитову, теперь она восьмая в мире, а чешка – девятая.
Топ-10 в мире
- Ига Швентек (Польша) - 9490 очков
- Арина Сабаленко — 8746
- Джессика Пегула (США) — 5480 (+1 позиция)
- Елена Рыбакина (Казахстан) - 5465 (-1)
- Онс Жабер (Тунис) — 4747
- Каролин Гарсия (Франция) — 4685
- Коко Гофф (США) — 3760
- Мария Саккари (Греция) - 3585 (+1)
- Петра Квитова (Чехия) — 3341 (-1)
- Маркета Вондроушова (Чехия) - 3106