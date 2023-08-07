Наши девушки на прошлой неделе соперничали на двух турнирах серии WTA. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк принимали участие в турнире в Вашингтоне, а Екатерина Байндль и Даяна Ястремская – в Праге, пишет 24 Канал.

Читайте также Цивилизованный мир с Украиной: организаторы турнира в США сделали донат в фонд Свитолиной

В топ-200 ни одна из украинок не потеряла свои позиции

Главным событием обновленного рейтинга для Украины стал новый личный рекорд Марты Костюк. Наша молодая звезда одержала в Вашингтоне две победы над титулованными Андрееску и Гарсией и вышла на 32-е место.

Наибольший прогресс претерпела Екатерина Байндль. Благодаря выходу в четвертьфинал в Праге она поднялась сразу на 11 ступенек и теперь занимает 87 место.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Вашингтоне выбила из турнира "нейтральных" Касаткину и Азаренко и продолжила свой прогресс в рейтинге, поднявшись на одно место и теперь является 26 ракеткой мира.

Еще одним знаковым событием стал дебют в топ-200 Юлии Стародубцевой. Украинка в конце июля выиграла титул ITF W60 в американском Далласе и сейчас является 200 ракеткой мира.

Интересно. Украинки в топ-200: Свитолина (26), Калинина (28), Костюк (32), Цуренко (44), Байндль (87), Снигур (127), Ястремская (149), Завацкая (195), Стародубцева (200)

В топ-10 мирового рейтинга произошло 2 смены: Джессика Пегула, выбившая Элину Свитолину из турнира в Вашингтоне в 1/4 финала поменялась местами с Еленой Рыбакиной и поднялась в топ-3, а финалистка этих соревнований Мария Саккари перегнала Петру Квитову, теперь она восьмая в мире, а чешка – девятая.

Топ-10 в мире