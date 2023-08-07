Наші дівчата минулого тижня змагалися на двох турнірах серії WTA. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк брали участь у турнірі у Вашингтоні, а Катерина Байндль і Даяна Ястремська – у Празі, пише 24 Канал.

Читайте також Цивілізований світ із Україною: організатори турніру у США зробили донат у фонд Світоліної

У топ-200 жодна з українок не втратила своїх позицій

Головною подією оновленого рейтингу для України став новий особистий рекорд Марти Костюк. Наша молода зірка здобула у Вашингтоні дві перемоги над титулованими Андреєску та Гарсією та вийшла на 32 місце.

Найбільшого прогресу зазнала Катерина Байндль. Завдяки виходу до чвертьфіналу у Празі вона піднялася одразу на 11 сходинок і тепер посідає 87 місце.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у Вашингтоні вибила з турніру "нейтральних" Касаткіну та Азаренка й продовжила свій прогрес у рейтингу, вона піднялася на одне місце і тепер є 26 ракеткою світу.

Ще однією знаковою подією став дебют у топ-200 Юлії Стародубцевої. Українка наприкінці липня виграла титул ITF W60 в американському Далласі й наразі є 200 ракеткою світу.

Цікаво. Українки у топ-200: Світоліна (26), Калініна (28), Костюк (32), Цуренко (44), Байндль (87), Снігур (127), Ястремська (149), Завацька (195), Стародубцева (200)

У топ-10 світового рейтингу відбулося 2 зміни: Джессіка Пегула, яка вибила Еліну Світоліну з турніру у Вашингтоні в 1/4 фіналу помінялася місцями з Єленою Рибакіною й піднялася у топ-3, а фіналістка цих змагань Марія Саккарі перегнала Петру Квітову, тепер вона восьма у світі, а чешка – дев'ята.

Топ-10 у світі