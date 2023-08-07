Наші дівчата минулого тижня змагалися на двох турнірах серії WTA. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк брали участь у турнірі у Вашингтоні, а Катерина Байндль і Даяна Ястремська – у Празі, пише 24 Канал.
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У топ-200 жодна з українок не втратила своїх позицій
Головною подією оновленого рейтингу для України став новий особистий рекорд Марти Костюк. Наша молода зірка здобула у Вашингтоні дві перемоги над титулованими Андреєску та Гарсією та вийшла на 32 місце.
Найбільшого прогресу зазнала Катерина Байндль. Завдяки виходу до чвертьфіналу у Празі вона піднялася одразу на 11 сходинок і тепер посідає 87 місце.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у Вашингтоні вибила з турніру "нейтральних" Касаткіну та Азаренка й продовжила свій прогрес у рейтингу, вона піднялася на одне місце і тепер є 26 ракеткою світу.
Ще однією знаковою подією став дебют у топ-200 Юлії Стародубцевої. Українка наприкінці липня виграла титул ITF W60 в американському Далласі й наразі є 200 ракеткою світу.
У топ-10 світового рейтингу відбулося 2 зміни: Джессіка Пегула, яка вибила Еліну Світоліну з турніру у Вашингтоні в 1/4 фіналу помінялася місцями з Єленою Рибакіною й піднялася у топ-3, а фіналістка цих змагань Марія Саккарі перегнала Петру Квітову, тепер вона восьма у світі, а чешка – дев'ята.
Топ-10 у світі
- Іга Швьонтек (Польща) — 9490 очок
- Аріна Сабалєнка — 8746
- Джессіка Пегула (США) — 5480 (+1 позиція)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) — 5465 (-1)
- Онс Жабер (Туніс) — 4747
- Каролін Гарсія (Франція) — 4685
- Коко Ґофф (США) — 3760
- Марія Саккарі (Греція) — 3585 (+1)
- Петра Квітова (Чехія) — 3341 (-1)
- Маркета Вондроушова (Чехія) — 3106