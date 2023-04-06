Поражение на "Уэмбли" сказалось: Украина потеряла четыре позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола впервые в 2023 году обнародовала обновленный рейтинг сборных. Неудачный старт в квалификации Евро-2024 повлиял на расположение "сине-желтых".

В прошлом году сборная Украины завершила на 26-м месте рейтинга ФИФА. Поражение подопечных Руслана Ротаня (0:2) от команды Англии стало единственным матчем в нынешнем году. Так что в обновленном списке украинцы не могли претендовать на повышение своего статуса.

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По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА "сине-желтые" потеряли четыре позиции, опустившись на 30-е место. Украинцев опередили участвовавшие в ЧМ-2022 в Катаре сборные Австралии, Уэльса, Сербии и Туниса.

Также произошли изменения на верхушке рейтинга. Чемпионы мира аргентинцы возглавили список лучших, вытеснив с трона Бразилию. "Пентакампеонов" в рейтинге опередили также финалисты Мундиаля французы.

Рейтинг национальных сборных ФИФА

1. Аргентина – 1840.93 балла (+1 позиция)

2. Франция – 1838.45 (+1)

3. Бразилия – 1834.21 (-2)

4. Бельгия – 1792.53

5. Англия – 1792.43

6. Нидерланды – 1731.23

7. Хорватия – 1730.02

8. Италия – 1713.66

9. Португалия – 1707.22

10. Испания – 1682.85

...

30. Украина

Соперники сборной Украины по отбору занимают следующие места в рейтинге: Англия – 5 место, Италия – 8, Северная Македония – 65, Мальта – 172.

К слову! Свой следующий матч сборная Украины сыграет 16 июня против Северной Македонии. В турнирной таблице группы С отбора ЧЕ-2024 "сине–желтые" занимают 4-е место. Балканцы идут третьими после победы над Мальтой (2:1).