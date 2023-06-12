Свитолина все ближе к топу: обновился рейтинг WTA после результатов Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг WTA. Почти все украинские теннисистки показали прогресс, кроме Екатерины Байндль, которая осталась на своей предыдущей позиции.

После завершения Ролан Гаррос женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг. Украинки последние 2 недели могут себе занести в актив, пишет 24 Канал.

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Ни одна из теннисисток не испытала рергесс.

Украину на Открытом чемпионате Франции в основной сетке представляли шесть теннисисток в одиночной сетке: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Несмотря на вылет четырех спортсменок в первом круге, их позиции даже улучшились. Ангелина Калинина, поднялась на 25-ю строчку. Это повтор ее личного рекорда в рейтинге. Она остается первой ракеткой Украины.

Марта Костюк повторила прошлогодний результат, поэтому очки не потеряла, а за счет выступлений других конкуренток даже улучшила свою позицию – украинка поднялась на 35 место, что стало ее личным рекордом.

Также участие в основе подняло Даяну Ястремскую на 9 позиций в рейтинге, а Екатерина Байндль осталась на своей позиции.

Прекрасный прогресс Свитолиной и Цуренко

Лучший результат среди украинок в одиночной сетке Ролан Гаррос показала Элина Свитолина. Экс-первая ракетка Украины прошла в четвертьфинал, где уступила Арине Сабаленко. Благодаря своим успешным выступлениям Элина улучшила свой рейтинг на 119 позиций и вернулась в сотню лучших в зачете – 73 место,

Леся Цуренко, которая в Париже дошла до 1/8 финала, где уступила первой ракетке Иге Швентек, поднялась на 21 строчку и вернулась в топ-50 лучших – текущее 45 место.

После победы на Ролан Гаррос лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Швентек. Дебютировала в первой десятке теннисистка из Бразилии Беатрис Аддад Майя, во Франции дошедшая до полуфинала соревнований. На десятом месте она заменила Дарью Касаткину, которая уступила в 1/8 финала Элине Свитолиной.

Топ-10 рейтинга WTA (от 12 июня 2023 года)