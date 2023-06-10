Ига Швентек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)

В Париже завершился второй в этом году женский турнир Grand Slam – Ролан Гаррос. Украинки показали неплохие результаты – Цуренко вышла в 1/8 финала, а Свитолина дошла до четвертьфинала, пишет 24 канал.

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В финал же вышла первая ракетка мира Ига Швентек. Полячка защищала трофей, добытый в прошлом году, в битве с сенсационной финалисткой Каролиной Муховой.

Чешка, идущая 43-й в рейтинге WTA, дважды удивляла на этом турнире. На старте Ролан Гаррос Каролина выбила восьмую ракетку мира Марию Саккари, а в полуфинале на характере вымучила победу над второй ракеткой Ариной Сабаленко.

Ударное начало фаворитки

Впрочем, все равно в финале Мухова была явной аутсайдеркой, что и подтвердил первый сет. Швентек не имела на старте проблем с чешской оппоненткой, выиграв три первых гейма и сделав брейк при счете 5:2.

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Второй также начался по сценарию Иги, ей снова удалось начать с трех выигранных геймов, но после этого аналогичное достижение удалось Муховой, что сравняло счет.

Невероятный характер Муховой и класс Швентек

Это дало вдохновение Каролине, которая смогла с трудом сравнять счет, воспользовавшись лишь третьим сетболом. Если в первом Швентек не проиграла ни одного гейма на своей подаче, то во втором таких было три.

В решающем сете кураж Муховой продолжился. Чешка сразу же сделала брейк, но полячка восстановила паритет за три гейма. При счете 3:3 соперницы снова обменялись выигранными геймами на чужих подачах.

В итоге игра решилась в десятом гейме при счете 5:4 в пользу Швентек. В гейме на подаче Муховой чешка взяла лишь одну подачу, а в последней допустила двойную ошибку.

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Ига Швентек остается лидером рейтинга WTA

Поэтому, несмотря на серьезное сопротивление от Каролины чемпионкой Ролан Гаррос, становится Ига Швентек, которая сохраняет за собой статус первой ракетки мира. Его она удерживает уже больше года с начала апреля 2022 года.

Для Иги это четвертый титул на турнирах Grand Slam, причем третий – именно Ролан Гаррос. Турнир во Франции Швентек выигрывала в 2020 и 2022 годах. Также в прошлом году полячке подчинился еще и US Open. В общем же это 14-й трофей в карьере 22-летней теннисистки.

Интересно знать. Ига Швентек активно поддерживает Украину в войне с Россией и помогает благотворительным организациям, заботящимся о пострадавших гражданах. Также полячка выходит на корт в кепке с сине-желтой лентой.