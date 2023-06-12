Після завершення Ролан Гаррос жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Українки останні 2 тижні можуть собі занести в актив, повідомляє 24 Канал.
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Жодна з тенісисток не зазнала рергесу
Україну на Відкритому чемпіонаті Франції в основній сітці представляли шість тенісисток в одиночній сітці: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.
Попри виліт чотирьох спортсменок у першому колі, їх позиції навіть покращилися. Ангеліна Калініна, піднялася на 25-у сходинку. Це повтор її особистого рекорду в рейтингу. Вона залишається першою ракеткою України.
Марта Костюк повторила минулорічний результат, тому очки не втратила, а за рахунок виступів інших конкуренток навіть покращила свою позицію – українка піднялася на 35-е місце, що стало її особистим рекордом.
Також участь в основі підняла Даяну Ястремську на 9 позицій у рейтингу, а Катерина Байндль залишилася на своїй позиції.
Чудовий прогрес Світоліної та Цуренко
Найкращий результат серед українок в одиночній сітці Ролан Гаррос показала Еліна Світоліна. Експерша ракетка України пройшла до чвертьфіналу, де поступилася Аріні Сабалєнка. Завдяки своїм успішним виступам Еліна покращила свій рейтинг на 119 позицій і повернулася до сотні найкращих у заліку – 73 місце,
Леся Цуренко, яка у Парижі дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася першій ракетці Ізі Швьонтек, піднялася на 21 рядок та повернулася у топ-50 найкращих – поточне 45 місце.
Після перемоги на Ролан Гаррос лідеркою світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Швьонтек. Дебютувала у першій десятці тенісистка із Бразилії Беатріс Аддад Майя, яка у Франції дійшла до півфіналу змагань. На десятому місці вона замінила Дар'ю Касаткіну, яка поступилася в 1/8 фіналу Еліні Світоліній.
Топ-10 рейтингу WTA (від 12 червня 2023)
- Іга Швьонтек (Польща) – 8940 очок
- Аріна Сабалєнка – 8012
- Єлена Рибакіна (Казахстан, +1) – 5090
- Каролін Гарсія (Франція, +1) – 5025
- Джессіка Пеґула (США, -2) – 4905
- Онс Жабер (Туніс, +1) – 3961
- Коко Ґофф (США, -1) – 3435
- Марія Саккарі (Греція) – 3272
- Петра Квітова (Чехія, +1) – 3102
- Беатріс Аддад Майя (Бразилія, +4) – 2910