Как УАФ будет отслеживать юных футболистов, покинувших Украину: Шевченко назвал план
Источник:Tribuna.com
Глава УАФ Андрей Шевченко высказался относительно детей, которые покинули Украину. Он назвал план ассоциации.
Шевченко рассказал, каким образом ассоциация будет следить за детьми, которые покинули Украину. Он отметил, что у Сергея Реброва есть скауты, которые следят за этим.
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Шевченко назвал план действий
Также сейчас УАФ тестирует еще одну технологическую систему, которая может помочь в сборе информации, отметил он.
"Это разработка одной из известных компаний. Возможно, мы начнем с ней сотрудничество, но сначала должны протестировать возможности этой системы. Нам очень поможет информация о том, кто где есть из украинских детей по всему миру.
Есть уже и результат такого сотрудничества. Недавно мы нашли трех украинских ребят, занимающихся в академиях английских клубов. Я знаю, что наши ребята есть в Германии, Испании, Австрии, Италии и других странах", – сказал Шевченко.
Что известно об избрании Шевченко на должность УАФ
- 25 января Андрей Шевченко был избран президентом УАФ, чтобы занять эту должность. Он единственный кандидат, который претендовал на этот пост. С первых дней своей работы во главе УАФ он активно участвует в различных мероприятиях и инициативах.
- После назначения Шевченко на пост президента УАФ, он представил программу развития украинского футбола, состоящую из девяти ключевых направлений.
- Одно из этих направлений – это прозрачность, которая предусматривает проведение аудита деятельности Украинской ассоциации футбола (УАФ) за последние девять лет. В рамках этой программы предусмотрено внедрение электронного документооборота, создание базы данных лиц, привлеченных к футбольной деятельности, а также создание единой структуры для сборных команд.