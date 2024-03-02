Шевченко рассказал, каким образом ассоциация будет следить за детьми, которые покинули Украину. Он отметил, что у Сергея Реброва есть скауты, которые следят за этим.

Смотрите также "Кристиан чувствует безумное давление": Шевченко назвал сборную, за которую мечтает играть его сын

Шевченко назвал план действий

Также сейчас УАФ тестирует еще одну технологическую систему, которая может помочь в сборе информации, отметил он.

"Это разработка одной из известных компаний. Возможно, мы начнем с ней сотрудничество, но сначала должны протестировать возможности этой системы. Нам очень поможет информация о том, кто где есть из украинских детей по всему миру.

Есть уже и результат такого сотрудничества. Недавно мы нашли трех украинских ребят, занимающихся в академиях английских клубов. Я знаю, что наши ребята есть в Германии, Испании, Австрии, Италии и других странах", – сказал Шевченко.

Что известно об избрании Шевченко на должность УАФ