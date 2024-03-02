Шевченко розповів, яким чином асоціація слідкуватиме за дітьми, які покинули Україну. Він зазначив, що у Сергія Реброва є скаути, які слідкують за цим.
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Шевченко назвав план дій
Також зараз УАФ тестує ще одну технологічну систему, яка може допомогти в зборі інформації, зауважив він.
"Це розробка однієї з відомих компаній. Можливо, ми розпочнемо з нею співпрацю, але спочатку повинні протестувати можливості цієї системи. Нам дуже допоможе інформація про те, хто де є з українських дітей по всьому світу.
Є вже і результат такої співпраці. Нещодавно ми знайшли трьох українських хлопців, що займаються в академіях англійських клубів. Я знаю, що наші хлопці є в Німеччині, Іспанії, Австрії, Італії та інших країнах", – сказав Шевченко.
Що відомо про обрання Шевченка на посаду УАФ
- 25 січня Андрій Шевченко був обраний президентом УАФ, щоб зайняти цю посаду. Він єдиний кандидат, який претендував на цей пост. З перших днів своєї роботи на чолі УАФ він активно бере участь у різних заходах та ініціативах.
- Після призначення Шевченка на пост президента УАФ, він представив програму розвитку українського футболу, що складається з дев'яти ключових напрямків.
- Один із цих напрямків – це прозорість, яка передбачає проведення аудиту діяльності Української асоціації футболу (УАФ) за останні дев'ять років. В рамках цієї програми передбачено впровадження електронного документообігу, створення бази даних осіб, що залучені до футбольної діяльності, а також створення єдиної структури для збірних команд.