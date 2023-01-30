Объятия Малиновского и россиянина Головина: все, что следует знать об этом скандале – фото и видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в неприятный инцидент. После матча чемпионата Франции сетью разлетелся кадр, где он обнимается с соперником – россиянином Александром Головиным. Все, что следует знать об этом скандале – в материале сайта 24 канала.

Матч между Марселем, за который выступает Малиновский, и Монако россиянина Головина прошел еще в субботу, 28 января. Игра закончилась вничью 1:1. Малиновский вышел в старте и отыграл почти весь матч – был заменен на 86-й минуте.

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Головин же отыграл весь матч. И в одном из эпизодов ему изрядно досталось от соперника. А также от украинского комментатора матча, который и отправил россиянина "на болота".

Но уже на следующий день сетью начали расширять кадры с трансляции, на которых Малиновский обнимается с Головиным после матча.



Руслан Малиновский и Александр Головин после матча

Такие фотографии возмутили сеть. Ведь объятия с россиянами во время войны – довольно позорный поступок.

Стоит отметить, что момента "объятий" Малиновского и Головина не было в официальной трансляции матча в Украине. Так же этого нет и в официальном обзоре матча – ни от французской Лиги 1, ни от украинского транслятора Megogo. Также неизвестно, пожали ли игроки друг другу руки перед началом встречи во время поздравления команд. Этот момент тоже не попал в трансляцию матча – когда Малиновский должен был проходить мимо Головина, футболисты не попали в объектив оператора.

Понятно, что этим сразу и воспользовалась российская пропаганда. Там начали говорить об "уважении" и других словах, значения которых россияне вряд ли знают.

Сам Малиновский тогда никак не отреагировал на эту ситуацию. Поэтому вместо него стала отвечать его жена Роксана.

"Он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело, высказываться публично или нет, нам это безразлично", – написала Роксана Малиновская.

Но болельщиков мало удовлетворила подобная реакция. Поэтому после этого Роксана Малиновская опубликовала еще один сторис, где обвинила футбольные паблики в соцсетях в хайпе.

"Вы здесь в инстаграмных пабликах делаете вражду своими же футболистами и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу. Кому очень интересно, найдите лучшее видео этого момента. А тем, что вы разводите грязь в комментариях, только помогаете этим публикам пропиариться за счет чужого имени", – написала Роксана Малиновская.

Вот только на видео видно не только то, что Малиновский обнялся с Головиным, но и перебросился несколькими словами с ним.

Реакция Руслана Малиновского

Роксана Малиновская не впервые заступается за мужа в соцсетях. Хотя и сама порой провоцирует скандалы. Так было и за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда она опубликовала у себя в сторис в инстаграм перепост российского блогера , где на картинке две руки готовятся к рукопожатию. Одна из них раскрашена в цвета российского флага, вторая – в цвет украинского. А также скрин переписки с одной из подписчиц, которая возмутилась такой "братской" картинке. Тогда Роксана Малиновская пыталась объяснить, что она тоже против войны, и знает, что в то время Украина воюет именно с Россией. Там же она написала и "всем миранчук и добра". Вероятно, что Роксана Малиновская хотела написать "всем мира и добра", но из-за автоисправления "мира" заменило "миранчуком". Россиянин Алексей Миранчук – в то время игрок Итальянской Аталанты, как и Малиновский.

Лишь потом сам Руслан Малиновский отреагировал на эту ситуацию. Свое извинение он опубликовал у себя в сторис.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал. Я понимаю, как это важно для вас данный момент, но те образы и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки. В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", – написал Руслан Малиновский.