Марсель – Монако 1:1

Голы: Санчес, 47 – Верету, 17 (автогол)

В эти выходные в чемпионате Франции проходят поединки 20 тура Лиги 1. Центральная встреча состоялась в Марселе, где местная команда принимала прямого конкурента за путевку в Лигу чемпионов Монако. 24 канал.

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Для Руслана Малиновского, который в январе переехал в Марсель из Аталанты, это был уже третий выход в основе провансальцев. Добавляло перчинки поединка то, что в составе соперника в основе вышел россиянин Александр Головин.

Марсель выиграл восемь последних матчей. но игра с монегасками началась неудачно для подопечных Тудора. Уже на 17-й минуте Верету срезал мяч в свои ворота после подачи Головина с фланга.

Ударный второй тайм Марселя

Впрочем, инициатива была на стороне хозяев, особенно после перерыва. Малиновский же редко светился на острие атак, хотя еще в начале матча его удар с трудом потянул Нюбель. В дальнейшем украинец больше помогал в глубине поля.

Нашествие позволило Марселю сравнять счет в начале второго тайма. Тавареш нанес неожиданный удар из острого угла. Кипер Монако не смог забрать мяч в руки и первым на добивании оказался Санчес.

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Олимпик продолжал давить, но вырвать победу команда Тудора не смогла. Малиновский покинул поле на 86-й минуте. Таким образом, Марсель прерывает свою шестиматчевую победную серию в Лиге 1.

Это не позволило провансальцам догнать Ланса, потерявшего очки из Труа. Расстояние от второй строчки в два балла сохраняется, но при этом Марсель не подпустил к себе ближе тот самый Монако, который сзади в пяти очках.

Видеообзор матча Марсель – Монако: