В матче 20-го тура чемпионата Франции Марсель сыграл вничью из Монако 1:1. За "монегасков" весь поединок отыграл российский легионер Александр Головин.

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Отправил россиянина на болото

Во время одного из эпизодов поединка капитан "провансальцев" Валентен Ронжье сфолил против игрока из страны 404. Украинский комментатор Виталий Кравченко не оставил этот момент без внимания и выдал пламенный спич.

Игорь Тудор уже даже вышел разгонять футболистов обеих команд. Ну, с одной стороны, там футболисты, а с другой... Я считаю, что Валантен Ронжье все правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Но и этого было бы мало. Надеюсь, арбитр сейчас говорит: "Отправляйся на болото, чувак, и больше не вылезай оттуда",

– сказал комментатор.

Видео с комментарием Виталия Кравченко

Подписчики в комментариях под видео оценили "русофобию" украинского комментатора.

"Комментатору респект".

"Все больше нравится профессия комментатора".

"Комментатор топ".

Кстати, видео с этим моментом набрало более 70 тысяч просмотров.

Напомним, российский футбол получил бан от ФИФА и УЕФА. Клубы и сборные из государства-террориста недопущены к международным турнирам. Однако российские легионеры продолжают выступать за европейские клубы.