Индивидуальные тренировки Малиновского

28-летний атакующий полузащитник вернулся в Аталанту, чтобы готовиться к следующим поединкам за клуб из Бергамо. Однако тренировался Руслан Малиновский индивидуально.

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В составе сборной Украины Руслан отыграл всего 39 минут за два матча отбора Чемпионата мира-2022 против Казахстана и Франции. Якобы Малиновский обижен на новый тренерский штаб "сине-желтых" из-за его отсутствия в стартовом составе.

В этом сезоне-2021/2022 Малиновский дважды выходил в футболке бергамовской команды. Однако результативными действиями не запомнился.

В субботу, 11 сентября, Аталанта проведет матч против Фиорентины. Поединок против "фиалок" стартует в 21:45.

Напомним, что после Евро-2020 Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота. Из-за операции пропустил 45 дней тренировочного процесса.