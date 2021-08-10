Возвращение на футбольное поле

Украинский хавбек вернулся из лазарета Аталанты. После Евро-2020 Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота и отдыхал в отпуске.

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Футболист 9 августа провел свою первую тренировку в общей группе. Также к команде присоединился ранее травмированный Ханс Хатербур.

Напомним, что 9 июля лидер команды сделал операцию на грыже, которая беспокоила его еще до начала чемпионата Европы. Сообщалось, что 45 дней Руслан не сможет выходить на футбольное поле и не поможет бергамовцам в начале сезона. Однако мы видим, что украинец восстановился быстрее.

На тренировочных сборах бергамовцы провели три спарринга, собрав весь комплект результатов – победа (против Порденоне 2:1), ничья (с Маккаби Бней-Рейна 1:1) и поражение от Вест Хэма 2:0.

У команды запланирован еще один спарринг против туринского Ювентуса, который состоится 14 августа.

Первый официальный поединок Аталанты в новом сезоне Серии А запланирован на 21 августа против Торино.