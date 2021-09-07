Усэйн Болт в теле Буффона

Настоящий спринт выдал Джанлуиджи Буффон в игре 2-го тура Серии В. Парма в домашнем матче переиграла Беневенто благодаря голу на 90+7 минуте встречи.

Вот так Четвероногий футболист: в Чили пес забил гол после розыгрыша штрафного – видео

43-летний Буффон устроил безумный забег от собственных ворот к владениям соперника. Легендарный голкипер хотел вместе с партнерами по команде отпраздновать взятие ворот и победу в поединке. Чтобы преодолеть эту дистанцию ​​Джанлуиджи понадобилось всего 11 секунд.

Официальный твиттер-аккаунт Пармы выложил видео забега Буффона и забавно подписал ролик: "Мы думаем, что Джанлуиджи Буффон в минувшую субботу поставил личный рекорд на стометровке".

Видео гола Пармы и забега Буффона