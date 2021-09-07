Усэйн Болт в теле Буффона
Настоящий спринт выдал Джанлуиджи Буффон в игре 2-го тура Серии В. Парма в домашнем матче переиграла Беневенто благодаря голу на 90+7 минуте встречи.
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43-летний Буффон устроил безумный забег от собственных ворот к владениям соперника. Легендарный голкипер хотел вместе с партнерами по команде отпраздновать взятие ворот и победу в поединке. Чтобы преодолеть эту дистанцию Джанлуиджи понадобилось всего 11 секунд.
Официальный твиттер-аккаунт Пармы выложил видео забега Буффона и забавно подписал ролик: "Мы думаем, что Джанлуиджи Буффон в минувшую субботу поставил личный рекорд на стометровке".
Видео гола Пармы и забега Буффона
- Буффон с начала июля 2021 года вернулся в Парму. Джанлуиджи подписал 2-летний контракт.
- В новом сезоне 2021/2022 провел за клуб два матча, в которых пропустил два гола. Один поединок отстоял на ноль.