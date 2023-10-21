Росія відмовилася брати участь в Олімпіаді-2024. Та от все ж деякі "нейтральні" спортсмени можуть поїхати на міжнародні змагання, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.

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Самознищились

Олімпійський комітет Росії прийняв рішення, яке полягає в тому, що тамтешні атлети не будуть делеговані на Олімпійські ігри-2024. Таку інформацію розголосили в етері пропагандистського телеканалу "Матч ТВ", а саме президент РКР Станіслав Поздняков. Діло в тому, що очільник із країни-агресора, обурений відношенням до російських спортсменів, яким пропонують підписати декларації. Офіційна заява просить засудити злочини війни Росії проти України, аби мати змогу брати участь у міжнародних турнірах. "Нейтральні" спортсмени на таке не спроможні.

На Олімпіаді мають бути російські спортсмени. Але повною мірою російськими їх важко буде назвати, тому що умови, які висуває МОК своїми рекомендаціями до міжнародних спортивних федерацій, у тому числі підписання деяких політичних декларацій, ставлять під сумнів саму сутність змагань спортсменів. Якщо ви запитаєте, скільки російських спортсменів братиме участь на Олімпійських іграх-2024, то я скажу, що вони там не братимуть участі, а от нейтральні якісь поїдуть,

– сказав Поздняков.

Таким чином, Росія вкотре робить із себе жертву, образившись на увесь світ та просуваючи свою пропаганду, проте та перестає діяти. Відрізати політику від спорту країні-агресору стає все складніше. Та от росіяни все ж не перешкоджатимуть деяким тамтешнім атлетам. Ті вибірково отримають нагоду брати участь у змаганнях в нейтральному статусі без національних прапора та гімну.