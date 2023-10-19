Россия как страна не имеет шансов попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Открытым остается вопрос участия отдельных российских спортсменов. Но под нейтральным статусом – без флага, гимна и названия страны. И, по всей вероятности, с подписанием антивоенной декларации. В России такие требования уже называют унизительными.

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Поэтому в России не придумали ничего лучше, чем организовать свои "игры будущего" и "всемирные игры дружбы" в противовес Олимпиаде. Первые пройдут в Казани в феврале 2024 года, а вторые запланированы в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Об этом лично заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает 24 Канал.

К организации соревнований россияне решили приобщить те страны, которые помогают им в войне против Украины. Там заявляют об участии стран СНГ, где ее членом является Беларусь. Или ШОС – это Шанхайская организация сотрудничества, членами которой являются Иран и Китай. Осталось только дождаться, когда участниками соревнований станут представители ХАМАС, Хезболлы и Талибана, с которыми у россиян тоже достаточно дружеские отношения.

При этом на этих соревнованиях россияне планируют использовать не только традиционные виды спорта, но и те, которые набирают популярность, фактически скопировав идею в МОК. Так, речь идет о брейкинге, который дебютирует на Олимпиаде-2024. Или о скейтбординге, впервые представленном на Олимпийских играх в Токио-2020.

Следует отметить, что идея с проведением "своих соревнований" в противовес Олимпийским играм – не новая. И его уже использовали в СССР в 1984 году, когда отказались от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Единственное отличие – тогда Советский Союз сам бойкотировал соревнования, а сейчас Россию не пускают на Олимпиаду. СССР вместе со своими коммунистическими приспешниками организовали международные мультиспортивные соревнования "Дружба-84". До поражения в войне в Афганистане оставалось пять лет. До развала СССР – семь лет.