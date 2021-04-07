Обидчик Украины в составе Финляндии Пукки оформил хет-трик в матче с 7 голами в Англии: видео
Нападающий сборной Финляндии Теэму Пикки оформил хет-трик в матче второго дивизиона Англии. Футболист выступает за Норвич.
Источник:24 канал
Пукки ведет Норвич в АПЛ
Во вторник, 6 апреля, Норвич принимал Хаддерсфилд. Хозяева наколотили в ворота соперника 7 голов.
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Трижды свою фамилию на табло записывал форвард Норвича Теэму Пукки. Недавно футболист вырвал ничью для национальной сборной Финляндии (1:1), как уже феерит на клубном уровне. Игрок из пределов вратарской открыл счет во встрече, а уже на 20-й минуте удвоил преимущество своей команды. Пукки получил классную передачу из глубины поля, ворвался один на один с голкипером и уверенно вышел из этой дуэли победителем.
Еще одним голом финн отметился во второй 45-минутке, удачно реализовав пенальти. В итоге – 7:0 разгромная победа Норвича.
- В этом сезоне Пукки сыграл в футболке "канареек" 37 матчей, в которых наколотил аж 25 голов и отдал 3 результативные передачи.
После этой убедительной победы клуб Пукки еще больше укрепил свое лидерство в Чемпионшипе и стал на шаг ближе к повышению в классе. Сейчас у их актив 87 очков, что на 8 пунктов больше, чем у ближайшего конкурента Уотфорда.
Норвич – Хаддерсфилд видеообзор матча
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