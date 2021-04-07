Кривдник України у складі Фінляндії Пуккі оформив хет-трик у матчі з 7 голами в Англії: відео
Нападник збірної Фінляндії Теему Піккі оформив хет-трик у матчі другого дивізіону Англії. Футболіст виступає за Норвіч.
Джерело:24 канал
Пуккі веде Норвіч в АПЛ
У вівторок, 6 квітня, Норвіч приймав Хаддерсфілд. Господарі наколотили у ворота суперника 7 голів.
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Тричі своє прізвище на табло записував форвард Норвіча Теему Пуккі. Нещодавно футболіст вирвав нічию для національної збірної Фінляндії (1:1), як вже феєрить на клубному рівні. Гравець з меж воротарського майданчика відкрив рахунок у зустрічі, а вже на 20-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди. Пуккі отримав класну передачу з глибини поля, увірвався сам на сам з голкіпером та впевнено вийшов із цієї дуелі переможцем.
Ще одним голом фін відзначився у другій 45-хвилинці, вдало реалізувавши пенальті. У підсумку – 7:0 розгромна перемога Норвіча.
- У цьому сезоні Пуккі зіграв у футболці "канарок" 37 матчів, у яких наколотив аж 25 голів та віддав 3 результативні передачі.
Після цієї переконливої звитяги клуб Пуккі ще більше зміцнив своє лідерство у Чемпіоншипі та став на крок ближчим до підвищення у класі. Зараз у їх актив 87 очок, що на 8 пунктів більше, ніж у найближчого конкурента Вотфорда.
Норвіч – Хаддерсфілд відеоогляд матчу
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