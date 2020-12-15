УЄФА підбиває підсумки групового етапу Ліги чемпіонів. Названі претенденти на звання найкращого голу.

В список потрапили ті голи, які визнавалися найкращими після кожного туру. Відео опублікував твітер-акаунт організації.

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За нагороду ведуть боротьбу – Модріч (гол Шахтарю), Кімміх (гол Локомотиву), Сулейманов (гол Севільї), Фернандеш (гол Істанбулу), Грізманн (гол Ференцварошу) і Неймар (гол Істанбулу).

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія (М) – Манчестер Сіті

Лаціо – Баварія

Атлетіко – Челсі

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севілья – Боруссія (Д)

Аталанта – Реал

Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть вдома.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 та 24 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 9, 10, 16 та 17 березня.