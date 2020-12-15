Кривдник Шахтаря та п'ята Грізманна: названо претендентів на найкращий гол Ліги чемпіонів
УЄФА підбиває підсумки групового етапу Ліги чемпіонів. Названі претенденти на звання найкращого голу.
В список потрапили ті голи, які визнавалися найкращими після кожного туру. Відео опублікував твітер-акаунт організації.
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За нагороду ведуть боротьбу – Модріч (гол Шахтарю), Кімміх (гол Локомотиву), Сулейманов (гол Севільї), Фернандеш (гол Істанбулу), Грізманн (гол Ференцварошу) і Неймар (гол Істанбулу).
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Боруссія (М) – Манчестер Сіті
- Лаціо – Баварія
- Атлетіко – Челсі
- РБ Лейпциг – Ліверпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севілья – Боруссія (Д)
- Аталанта – Реал
Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть вдома.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 та 24 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 9, 10, 16 та 17 березня.
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