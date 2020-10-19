Теофімо Лопес, який переміг Василя Ломаченка та здобув звання абсолютного чемпіона світу. Американець вже отримав виклик від чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC Девіна Хейні.

Хейні не чекав поки Лопес комусь кине виклик та зробив це сам. У своєму Twitter-акаунті Девін запропонував Теофімо вийти на ринг та дізнатись, хто з них сильніший.

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Наступний суперник Лопеса

Хейні хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу Лопесом вже наступного 2021 року. Раніше Хейні пропонував Ломаченку провести бій з ним замість Лопеса, який довго вагався щодо контракту через незадовільний гонорар.

Lopez vs Haney 2021

Let’s do It! #AllTheBelts — Devin Haney (@Realdevinhaney) October 18, 2020

Хто такий Девін Хейні? Американський боксер, який виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). Ексчемпіон світу за версією WBС (2019), чемпіон за версіями WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі. У професійній кар'єрі провів 24 поєдинки та показав 100-відсотковий результат – 24 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.