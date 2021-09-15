Обидчик легендарного Холифилда нацелился на бои с братьями Кличко

Бывший чемпион UFC Витор Белфорт после победы над 58-летним Эвандером Холифилдом заявил, что желает биться и с другими легендарными ветеранами супертяжелого веса – братьями Кличко и Ленноксом Льюисом.

Об этом 44-летний атлет заявил в интервью ютуб-канала TMZSports.

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"Я нуждаюсь в чем-то легендарном. На данном этапе я нацелен на Джейка Пола. Я бы хотел подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, даже с Тайсоном Фьюри. Кто знает? Я смотрю в сторону легендарных парней, которые проложили свой путь. А так я хочу дать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, и все хотят это увидеть", – сказал Витор.

Белфорт победил Холифилда

В ночь на 12 сентября во Флориде состоялся вечер бокса от компании Triller. В главном бою встречались бывший чемпион мира по боксу, 58-летний Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC, 44-летний Витор Белфорт.

Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненого зверя.

Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но потом он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги довольно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.

Белфорт ранее уже проводил боксерский бой, когда в 2006 году победил техническим нокаутом соотечественника Жоземарио Невеса.