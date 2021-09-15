Про це 44-річний атлет заявив в інтерв'ю ютуб-каналу TMZSports.

До слова Українець Вихрист "розігріє" публіку перед боєм Уайлдер – Ф'юрі

"Я потребую чогось легендарного. На даному етапі я націлений на Джейка Пола. Я би хотів побитися із братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, навіть з Тайсоном Ф'юрі. Хто знає? Я дивлюся у бік легендарних хлопців, які проклали свій шлях. А так я бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, і всі хочуть це побачити", – сказав Вітор.

Белфорт раніше вже проводив боксерський бій, коли у 2006 році переміг технічним нокаутом співвітчизника Жоземаріо Невеса.

Белфорт переміг Холіфілда