Об этом 44-летний атлет заявил в интервью ютуб-канала TMZSports.

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"Я нуждаюсь в чем-то легендарном. На данном этапе я нацелен на Джейка Пола. Я бы хотел подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, даже с Тайсоном Фьюри. Кто знает? Я смотрю в сторону легендарных парней, которые проложили свой путь. А так я хочу дать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, и все хотят это увидеть", – сказал Витор.

Белфорт ранее уже проводил боксерский бой, когда в 2006 году победил техническим нокаутом соотечественника Жоземарио Невеса.

Белфорт победил Холифилда