Полузащитник Коутиньо, который выступал на правах аренды в "Баварии", вернулся в каталонскую "Барселону". Игрок уже успел присоединиться к тренировочному процессу команды.

"Бавария" решила не использовать опцию покупки игрока, поэтому Коутиньо вернулся в Каталонию. Фотографией с тренировки на которой присутствует футболист поделился официальный профиль клуба в Twitter.

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Возвращение обидчика

Ранее мюнхенцы заплатили за аренду 27-летнего Коутиньо 8,5 миллиона евро. Чтобы приобрести бразильца мюнхенцы должны были заплатить "Барселоне" 120 миллионов евро, но немецкий клуб решил отпустить игрока.

Бразильский футболист проведет предсезонные сборы с "Барселоной".

Ciudad Deportiva

@Phil_Coutinho se incorpora a la pretemporada pic.twitter.com/shv1SGOHiu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2020

Коутиньо перешел в "Баварию" в срочном порядке, ведь неожиданно сорвался трансфер Лероя Сане из "Манчестер Сити". Победитель Лиги чемпионов 2020 года уже ранее успешно подписал немца Сане. Контракт с футболистом рассчитан до 2025 года.

С "Баварией" сумел завоевать титул чемпиона страны, стать обладателем Кубка Германии, а также бразильцу удалось поднять над головой главный футбольный трофей Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

Карьера Коутинью в "Барселоне"

Бразилец еще в 2017 году мог оказаться в каталонском клубе, но из-за высокого ценника футболиста каталонцы отказались от трансфера.

Все же Коутиньо в 2018 году стал частью "Барселоны", который перешел в клуб за 106 миллионов фунтов стерлингов. Контракт с командой из Каталонии подписан на 5 лет, сумма отступных за него составила 400 миллионов евро.

На протяжении второй части сезона 2017/18 был в основном основным игроком новой команды, помог ей сделать "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Испании.