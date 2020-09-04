Коутинью, который стал обидчиком "Барселоны" в Лиге чемпионов, вернулся в каталонский клуб
Полузащитник Коутиньо, который выступал на правах аренды в "Баварии", вернулся в каталонскую "Барселону". Игрок уже успел присоединиться к тренировочному процессу команды.
"Бавария" решила не использовать опцию покупки игрока, поэтому Коутиньо вернулся в Каталонию. Фотографией с тренировки на которой присутствует футболист поделился официальный профиль клуба в Twitter.
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Возвращение обидчика
Ранее мюнхенцы заплатили за аренду 27-летнего Коутиньо 8,5 миллиона евро. Чтобы приобрести бразильца мюнхенцы должны были заплатить "Барселоне" 120 миллионов евро, но немецкий клуб решил отпустить игрока.
Бразильский футболист проведет предсезонные сборы с "Барселоной".
Коутиньо перешел в "Баварию" в срочном порядке, ведь неожиданно сорвался трансфер Лероя Сане из "Манчестер Сити". Победитель Лиги чемпионов 2020 года уже ранее успешно подписал немца Сане. Контракт с футболистом рассчитан до 2025 года.
С "Баварией" сумел завоевать титул чемпиона страны, стать обладателем Кубка Германии, а также бразильцу удалось поднять над головой главный футбольный трофей Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.
Карьера Коутинью в "Барселоне"
Бразилец еще в 2017 году мог оказаться в каталонском клубе, но из-за высокого ценника футболиста каталонцы отказались от трансфера.
Все же Коутиньо в 2018 году стал частью "Барселоны", который перешел в клуб за 106 миллионов фунтов стерлингов. Контракт с командой из Каталонии подписан на 5 лет, сумма отступных за него составила 400 миллионов евро.
На протяжении второй части сезона 2017/18 был в основном основным игроком новой команды, помог ей сделать "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Испании.
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